नई दिल्ली: कोरोना वायरस से संक्रमित पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं संवैधानिक विधि विशेषज्ञ सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया. वह 91 वर्ष के थे. पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत में संवैधानिक विधि विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते रहे हैं.

सोराबजी के पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी. सोराबजी 1989 से 1990 तक और फिर 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जरनल रहे. उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दक्षिण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सोली सोराबजी का जन्‍म 9 मार्च 1930 को मुंबई में हुआ था. उन्‍हें पद्मविभूषण के लिए भी सम्‍मानित किया गया था. उन्‍होंने मुंबई के सेंट जेवियर (St. Xavier College (Autonomous)) और मंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ( Government Law College, Mumbai) से शिक्षा प्राप्‍त की थी.

Former Attorney General of India, Soli Sorabjee passes away at the age of 91 years.

