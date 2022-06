Delhi Hindi News: दिल्ली के जहांगीरपुरी में मंगलवार रात पथराव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया. घटना जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की है. बताया गया कि दो गुटों में किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है. फुटेज में लोगों को एक-दूसरे पर पथराव करते हुए देखा गया. दोनों पक्षों की तरफ हुई पत्थरबाजी में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है.Also Read - जहांगीरपुरी में फिर हुई पत्थरबाजी, आपस में भिड़े दो समुदाय के लोग | Watch video

मामले में नॉर्थ वेस्ट डीसीपी उषा रागिनी ने बताया कि घटना इलाके में पीसी महिंद्रा पार्क की है, जहां दो पक्षों में झगड़े और पत्थरबाजी की जानकारी मिली है. पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में दो आरोपी विशाल और वीरू को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही स्पष्ट किया कि घटना सांप्रदायिक नहीं है. झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. Also Read - Delhi Ki News: मुंडका अग्निकांड के तीन और शवों की पहचान, 17 की शिनाख्त अभी भी बाकी

#WATCH | Last night, a CCTV footage in Delhi's Jahangirpuri area surfaced in which people are seen pelting stones. Two people have been arrested.

(Source: CCTV) pic.twitter.com/00kD9E4IKO

