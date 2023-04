मोस्ट वांटेड भगोड़े गैंगस्टर दीपक 'बॉक्सर' को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मैक्सिको से भारत लाई

नई दिल्ली: मेक्सिको में पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार भारत के सबसे वांछित भगोड़ों (most wanted fugitives in India) में से एक दीपक ‘बॉक्सर’ (Gangster Deepak ‘Boxer’) को आज बुधवार को दिल्ली लाया गया. पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की दो सदस्यीय टीम आज सुबह करीब 6 बजे दीपक के साथ मैक्सिको से इस्तांबुल होते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरी. यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस ने किसी गैंगस्टर को देश के बाहर किसी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया.

पुलिस ने बताया कि उससे उसकी आपराधिक गतिविधियों और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डर की हत्या में संलिप्तता के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी. गैंगस्टर भारत में पिछले पांच वर्षों में हत्या और जबरन वसूली सहित 10 सनसनीखेज मामलों में वांछित है. राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी चैंपियनशिप का विजेता दीपक ‘बॉक्सर’ गैंगस्टर बन गया था.