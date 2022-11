गाजियाबाद के रैडिसन ब्लू होटल के मालिक ने दिल्ली में अपने आवास पर फांसी लगाकर सुसाइड की

Delhi, Ghaziabad, Radisson Blu hotel, suicide : देश की राजधानी से लगे गाजियाबाद के कौशाम्बी के रैडिसन ब्लू होटल के मालिक ने आज शनिवार को दिल्ली में अपने आवास पर मृत मिले. जानकारी के मुताबिक, घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. पुलिस के मुताबिक, अमित जैन, प्रबंध निदेशक, रैडिसन ब्लू कौशाम्बी, गाजियाबाद आज दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल गांव में अपने आवास पर मृत पाए गए हैं.

Amit Jain, managing director, Radisson Blu Kaushambi, Ghaziabad was found dead at his residence in Commonwealth games village, Delhi, today: CO, Indirapuram, Uttar Pradesh — ANI (@ANI) November 19, 2022