Ghazipur Border Opens: किसान आंदोलन (Kisan Andolan) स्थगित हो चुका है और वे बुधवार को ही दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) को खाली करके अपने-अपने घरों की ओर लौट चुके हैं. इसकी घोषणा तो किसानों ने 9 दिसंबर को ही कर दी थी कि वह 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली करने शुरू कर देंगे और 15 दिसंबर को सभी बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो जाएंगे. ऐसे में हर किसी का विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR) में रहने वाले लोगों का एक ही प्रश्न था कि बॉर्डर कब खाली होंगे? कब सड़कें खुलेंगी? अगर आप भी सड़क खुलने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है. गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border Opened for Traffic) पर ट्रैफिक के लिए एक लेन खोल दी गई है. इससे अब यात्रियों को इंदिरापुरम (Indirapuram) या गाजीपुर मुर्गा मंडी (Ghazipur Chicken Mandi) की तरफ से घूमकर आने की जरूरत नहीं रही.Also Read - Rakesh Tikait बोले चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, कोई भी पार्टी मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल न करे

#WATCH | Vehicles move smoothly on dedicated lane at Ghazipur border as one lane has been opened for vehicular movement after farmers suspended their agitation and vacated the border. pic.twitter.com/7XKRzReqQ6

— ANI UP (@ANINewsUP) December 16, 2021