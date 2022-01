Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 जनवरी को 94,160 पहुंचने के बाद महज 12 दिनों के भीतर घटकर आधी से भी कम रह गई है. गौरतलब है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या आधी होने में 21 दिन लगा था. कोविड की तीसरी लहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 जनवरी को बढ़कर 94,160 हो गई थी जो बुधवार (26 जनवरी) को घटकर 38,315 रह गई. बेहद खतरनाक दूसरी लहर के दौरान कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 28 अप्रैल को बढ़कर 99,752 हो गई थी जो 19 मई को कम होकर 45,047 रह गई. विशेषज्ञों का कहना है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में आ रही कमी उनकी आशा के अनुरूप है.Also Read - MP Corona Update: इंदौर एयरपोर्ट पर 15 यात्री मिले संक्रमित, दुबई की उड़ान में सवार होने से रोका गया

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की निदेशक प्रोफेसर नंदिनी शर्मा ने बताया, 'ऐसा ही अनुमान था. वृद्धि तेजी से हुई थी। कोविड के प्रसार को दिखाने वाली आर-नॉट वैल्यू करीब चार थी, इसका तात्पर्य है कि उक्त व्यक्ति दो दिनों के भीतर पूरे परिवार को संक्रमित करेगा.' उन्होंने बताया, 'रिकवरी भी तेजी से हो रही है. इंक्यूबेशन की अवधि कम हो गई है, महज दो से तीन दिन रह गयी है. इसलिए एक्टिव मामलों में तेजी से कमी आयी है.' अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन स्वरूप की इंक्यूबेशन अवधि करीब तीन दिनों की है, जबकि उसके डेल्टा स्वरूप की इंक्यूबेशन अवधि चार दिनों की थी. वहीं कोरोना के पुराने स्वरूपों की इंक्यूबेशन अवधि करीब पांच दिनों की थी.

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार कोविड-19 के बेहद कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि मौत के ज्यादातर मामलों में वायरस से संक्रमण प्राथमिक कारण नहीं है. आंकड़ों के अनुसार, 17 जनवरी को दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध कुल 15,505 बिस्तरों में से अधिकतम 2,784 (17.96 प्रतिशत) बिस्तरों पर ही मरीज भर्ती हैं.

Delhi reports 7,498 fresh COVID cases, 11,164 recoveries, and 29 deaths in the last 24 hours

Today's positivity rate: 10.59%

Active cases: 38,315 pic.twitter.com/venvWnsy5L

