Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली के लिए आज फिर राहत भरी खबर है. दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लगता जा रहा है. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी दर 1 फीसदी से काफी नीचे चली गई है. राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 487 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,058 लोगों ने इस जानलेवा बीमारी से जंग जीती है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में 45 लोगों की मौत भी हुई है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 576 नए केस और 103 लोगों की गई जान, एक्टिव केस 10 हजार के नीचे पहुंचा

दिल्ली में बीते कई दिनों से रोजाना दर्ज किये जाने वालों आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है. दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले भी 10 हजार के काफी नीचे आ गए हैं. बता दें कि16 मार्च के बाद यह पहला मौका है जब एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं. वहीं 10 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें दर्ज की गई हैं. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को कहा, बच्चों को पास करने के लिए दिया ये सुझाव

दिल्ली में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,27,926 हो गया है और अब तक 24,447 लोगों की जान जा चुकी है. राजधानी में फिलहाल 8,748 एक्टिव मामले हैं. दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 0.61% फीसदी पर आ गया है. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है. रिकवरी रेट बढ़कर 97.67% प्रतिशत हो गया है. Also Read - दिल्ली में बीते 24 घंटे में 623 नए केस और 1423 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, संक्रमण की दर में लगातार गिरावट

COVID19 | Delhi records 487 fresh cases, 45 deaths and 1,058 recoveries in the last 24 hours; the Positivity rate drops to 0.61%. Active cases at 8,748 pic.twitter.com/iLX7Dd92Co

