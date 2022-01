Netaji Subhash Chandra Bose’s Statue at India Gate: दिल्ली स्थिति इंडिया गेट पर अमर देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी. पूरा देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है और ऐसे अवसर पर इंडिया गेट के प्रांगण में उनकी प्रतिमा लगना बड़ी खुशी की बात है. स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी. भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा और यह प्रतिमा इस बात का प्रतीक होगी.’Also Read - इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति अब नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में होगी प्रज्ज्वलित

प्रतिमा बनने में अभी समय लगेगा. जब तक नेताजी सुभाष चंत्र बोस की प्रतिमा नहीं बन जाती, तब तक यहां पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी. मैं नेताजी की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा.'

Till the grand statue of Netaji Bose is completed, a hologram statue of his would be present at the same place. I will unveil the hologram statue on 23rd January, Netaji’s birth anniversary. pic.twitter.com/jsxFJwEkSJ

— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2022