Delhi News: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद अब उनके सहयोगी हामिद ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों ने बताया कि हामिद ने पूछताछ में बताया है कि छापेमारी में मिली पिस्टल और पैसे अमानतुल्लाह खान के ही थे. पैसे विधायक के कहने पर ही खर्च किए जाते थे. वहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान अमानतुल्लाह खान ने इससे इनकार किया. उन्होंने साफ कहा कि पिस्टल और कैश उनके घर से नहीं मिली. इसके साथ ही विधायक ने हामिद को अपना बिज़नेस पार्टनर मानने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि हामिद उनका सहयोगी नहीं है.Also Read - Premi Premika Ka Video: प्रेमिका नाराज हुई तो पैर पकड़कर बैठ गया प्रेमी, मगर तभी जो दिखा होश उड़ गए | देखें वीडियो

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की छापेमारी में 12 लाख रुपये की नकदी और हथियार बरामद होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के कथित सहयोगी हामिद अली को गिरफ्तार किया था. एसीबी ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में चार परिसरों पर छापेमारी की थी और इसके अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था. एसीबी ने जिन जगहों पर छापेमारी की थी उनमें हामिद अली की संपत्ति भी शामिल थी. Also Read - Dulha Dulhan Ka Video: विवाह होते ही दूल्हा-दुल्हन से कहा- किस करो अब, फिर दोनों ने जो किया हिल जाएंगे | देखें वीडियो

Delhi AAP MLA Amanatullah Khan’s close aide Hamid Ali Khan disclosed to ACB that Amanatullah kept weapons and cash in his house and all the transactions were done on his instructions: ACB Sources https://t.co/FXitrHKA7D

— ANI (@ANI) September 17, 2022