चंडीगढ़: पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ कर ‘‘घटिया नाटक’’ करने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया. हरसिमरत ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कृषि से जुड़े केन्द्र सरकार के कानूनों में से एक को अधिसूचित करने वाली सरकारों में अव्वल थी. Also Read - दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी फाड़ी कृषि कानून की कॉपी, पूछा-और कितनी जान लेगी सरकार?

दिल्ली विधानसभा में केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया, इस दौरान केजरीवाल ने कानूनों की प्रतियां फाड़ीं और कहा कि वह देश के किसानों को धोखा नहीं दे सकते. Also Read - किसान आंदोलन को लेकर SC की तीखी प्रतिक्रिया, सरकार को दी नसीहत, कहा- राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन जाएगा अगर...

बादल ने यहां एक बयान जारी करके कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ‘ड्रामेबाज’कहा जाता था लेकिन इस बार उन्होंने विधानसभा में कुछ कानूनों की प्रतियों को फाड कर ‘‘ घटिया नाटक’’ किया और ‘‘अनोखा पाखंड’’ दिखाया है , जिसमें से एक को उन्होंने 23 नवंबर को अधिसूचित किया था. Also Read - मनीष सिसोदिया बोले-"यूपी के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल'' की चुनौती स्वीकार है, 22 को आ रहा हूं बताइए कहां डिबेट करनी है

What was the hurry to get Farm Laws passed in Parliament during pandemic? It has happened for 1st time that 3 laws were passed without voting in Rajya Sabha…I hereby tear 3 Farm laws in this assembly & appeal Centre not to become worst than Britishers: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/zvc2Dx1w3E pic.twitter.com/rUOACIQwp3

— ANI (@ANI) December 17, 2020