President, Ram Nath Kovind, AIIMS, AIIMS-Delhi, Army Hospital, Delhi, News: राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) की हालत (condition) स्थिर है और आर्मी के रिसर्च एंड रेफेरल अस्पताल (Army Hospital (R&R) ने आज शनिवार को उन्‍हें आगे की जांच के लिए एम्‍स के लिए रेफर किया है.

आर्मी हॉस्पिटल (R & R) ने बयान में कहा, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की हालत स्थिर है. आगे की जांच के लिए उन्हें एम्स दिल्ली रेफर किया जा रहा है.

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शुक्रवार को सुबह सीने में तकलीफ होने के दिल्‍ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आर्मी के अस्पताल ने बताया कल बताया था कि उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है और वह अभी चिकित्सकों की निगरानी में हैं.

The condition of President Ram Nath Kovind is stable.

He is being referred to AIIMS, Delhi for further investigation: Army Hospital (R&R)

The President was under observation at the hospital following chest discomfort yesterday

