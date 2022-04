Delhi, heatwave, Weather, IMD: देश की राजधानी में दिल्ली (Delhi) में भीषण गर्मी का कहर जारी है. शहर में साथ पारा 38 डिग्री सेल्सियस को छू गया है. आईएमडी के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय तक शुष्क मौसम के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी बढ़ गई है. दिल्ली में आगामी तीन से पांच अप्रैल के बीच ‘भीषण लू’ चल सकती है.Also Read - Weather Forecast Today: देश के इन राज्यों में बढ़ने वाली है गर्मी, 5 दिनों तक चलेगी लू

दिल्‍ली में आज घरों से बाहर लोग गर्मी से अच्‍छे खासे परेशान दिखाई दिए.

Severe heatwave continues across Delhi, mercury touches 38°C as the city sizzles. pic.twitter.com/AGCr19hUiB

— ANI (@ANI) April 2, 2022