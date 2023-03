Hindi Delhi

Weather News: Delhi- NCR में तेज गरज -चमक के साथ भारी बारिश, 10 फ्लाइट डायवर्ट की गईं

दिल्ली में एनसीआर में आज सोमवार को दिनभर मौसम सुहावना रहने बाद रात में गरज -चमक के साथ भारी बारिश

दिल्ली में एनसीआर में आज सोमवार को रात में गरज -चमक के साथ भारी बारिश हो रही है.

Rain in Delhi, Rain in Delhi – NCR, IMD, Weather News, Gurugram, Noida, Ghaziabad: दिल्ली- एनसीआर (Delhi- NCR) में आज सोमवार को रात करीब 8 मौसम बिगड़ गया और तेज गरज -चमक के साथ भारी (Rain in Delhi) बारिश शुरू हो गई है. दिल्ली के आलावा गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश हो रही है. नोएडा में मध्यम बारिश हुई है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में खराब मौसम और बारिश के कारण दिल्ली आने वाली कम से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट किया गया.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में खराब मौसम और बारिश के कारण सोमवार को दिल्ली जाने वाली कम से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि सात उड़ानें जयपुर जबकि तीन उड़ानें लखनऊ के लिए डायवर्ट की गईं. दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार को ओलावृष्टि के साथ हल्की और भारी बारिश हुई.

दिल्ली में सोमवार को दिनभर मौसम सुहावना रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता का स्तर 48 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच रहा.

Uttar Pradesh | Noida witnesses moderate rainfall pic.twitter.com/V8Iwj3CMLn — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 20, 2023

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को दिल्ली के लिए 30 से 40 किमी / घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है. दिन के समय मौसम सुहावना रहा, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शाम को मध्यम से भारी बारिश हुई. रविवार और शनिवार को बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित शहर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली है.

मंगलवार के लिए, मौसम कार्यालय ने बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है.

सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी SAFAR के अनुसार, मध्यम सतही हवाओं से फैलाव और वायु गुणवत्ता बनाए रखने की संभावना है.

आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है. इसने सोमवार को उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में गरज के साथ बारिश का भी अनुमान लगाया है. (इनपुट- एजेंसी)

