दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में 14 अप्रैल को रहेगा अवकाश, LG की तरफ से जारी हुआ आदेश

Delhi Holiday News: दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में शुक्रवार 14 अप्रैल को अवकाश रहेगा. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. LG ऑफिस की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, ’14 अप्रैल को डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती (Ambedkar Jayanti) के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में अवकाश घोषित किया गया है.

Delhi LG declares 14th April as a holiday in all government offices, autonomous bodies and PSUs under Delhi Govt, on account of the birth anniversary of Dr. BR Ambedkar. pic.twitter.com/4oxAlmUQbM — ANI (@ANI) April 13, 2023