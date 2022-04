JNU Violence: दिल्‍ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में बीते दिनों रामनवमी पर छात्रों के दो समूहों के बीच संघर्ष के बाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर (JNU VC) शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित (Santishree Dhulipudi Pandit) ने आज बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है. जेएनयू की वीसी ने कहा, मैं जनता की इस धारणा को ठीक करना चाहती हूं कि हम टुकड़े-टुकड़े हैं… पदभार संभालने के बाद मैंने किसी को भी इस तरह बात करते नहीं देखा. हम किसी और की तरह राष्ट्रवादी हैं.Also Read - जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी ने भारत को किया आमंत्रित

हाल ही में हुई हिंसा पर जेएनयू की वीसी शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने कहा, जेएनयू एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय है. हम व्यक्तियों की पसंद का सम्मान करते हैं, यह सभी पहचानों का एक पिघलने वाला बर्तन है. युवाओं की राय है और हम विविधता की सराहना करते हैं, मतभेद भी हो, लेकिन ये हिंसा पर जाकर नहीं होना चाहिए.

I want to correct the public perception that we are tukde-tukde….after I’ve taken over I’ve not seen anybody talking like that. We are as nationalistic as anybody else: JNU VC Santishree Dhulipudi Pandit pic.twitter.com/P0aEt2KWi3

— ANI (@ANI) April 13, 2022