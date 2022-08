Delhi News: मुफ्त रेवड़ी कल्चर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के बीच चल रही बयानबाजी और तेज हो गई है. बीजेपी नेताों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सब्सिडी वापस लेने के आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल गैरजिम्मेदारऔर झूठे हैं. वह हर मुद्दे पर वे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अगर इतने अच्छे हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायकों और दिल्ली के मंत्रियों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते?Also Read - दिल्ली में यमुना का जलस्तर कल तक खतरे के निशान के पार पहुंचने की आशंका, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं.उन्होंने कई राज्यों में मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया है. केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते.

(Delhi CM) Arvind Kejriwal is a liar. He's promised free electricity in many states. What has he provided in Delhi? Questions have been raised… if Delhi (govt) schools are functioning well, then why are the children of AAP MLAs not studying there?: Union Minister Pralhad Joshi pic.twitter.com/HPbcPgZ6Ct

