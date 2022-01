Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कई पाबंदियां (Delhi Covid Restrictions) लगाई गई हैं. वहीं, दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उनसे अपनी तैनाती की जगह नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मंगलवार को कहा था कि अनुमान है कि महामारी की इस लहर को नियंत्रित करने में शहर में मानव संसाधन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी. आदेश के अनुसार, ‘सक्षम प्राधिकार मेडिकल अवकाश के अलावा दिल्ली सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई सभी छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द करता है.’ आदेश में कहा गया है कि मेडिकल के अलावा अन्य किसी भी कारण से अधिकारियों/कर्मचारियों को छुट्टियां ना दी जाएं और ना ही उन्हें अपनी पोस्ट छोड़ने की अनुमति दी जाए.Also Read - Punjab Polls 2022: पंजाब चुनाव में सांसद Bhagwant Mann हो सकते हैं AAP के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार

उधर, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना संक्रमण (Delhi Corona Update) के 10,665 नए मामले सामने आए, जो पिछले साल 12 मई के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं. वहीं, संक्रमण दर बढ़कर अब 11.88 प्रतिशत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से 8 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 25,121 हो गई. दिल्ली में अब तक संक्रमण के कुल 14,74,366 मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली में मंगलवार को संक्रमण के 5,481 मामले सामने आए थे, जो बुधवार के मामलों की तुलना में लगभग आधे थे. कोविड-19 के मामले तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सप्ताहांत में कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाने की घोषणा की. Also Read - लखनऊ: अरविंद केजरीवाल बोले- अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए तो हमें वोट दें, वरना योगी जी को दे दें

Delhi Govt directs to cancel all leaves granted, except medical leave, to all officers, officials & staffs in the all depts of State govt& further directed no leave except medical leave shall be granted, nor allowed to leave station, until further orders, says an official letter pic.twitter.com/8hbWkjiHmk

