Delhi-NCR Covid-19 News Today: दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic Update Today) एक बार फिर सिर उठाने लगी है. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी (Delhi Covid-19 Case Today) में 1,383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है. इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 7.22 पर पहुंच गया है. मंगलवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 19,165 परीक्षणों में से ये मामले सामने आए हैं. इन नए मामलों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,24,532 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 26,239 पर पहुंच गई है.Also Read - दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीब 400 नए केस, दो लोगों की गई जान

दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना संक्रमण तेजी फैल रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नोएडा में पिछले चौबीस घंटे में 125 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 606 पर पहुंच गई. नोएडा में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों ने आला अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. Also Read - अच्छी खबर! दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए 377 नए केस- एक मरीज की गई जान

बताया गया कि इससे पहले बीस जून को कोविड के 99 मरीज मिले थे. 19 जून को 87, 18 जून को 90, 17 जून को 95 और 16 जून को 100 नए मरीजों की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यूपी के किसी भी जिले की तुलना में सबसे अधिक कोरना मरीज नोएडा में मिले हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर लखनऊ है. अनुमान है अगले कुछ दिनों में राज्य की राजधानी में कोविड मरीजों की संख्या में उछाल आ सकता है. Also Read - मुंबई में 2 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस, दिल्ली में बीते 24 घंटे में मिले 1,354 मरीज

#COVID19 | India reports 12,249 fresh cases, 9,862 recoveries and 13 deaths in the last 24 hours.

Active cases 81,687

Daily positivity rate 3.94% pic.twitter.com/O7T0QQfzI4

— ANI (@ANI) June 22, 2022