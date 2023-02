प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम समूह) के अध्यक्ष महमूद मदनी का कहना है कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश है. यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है. यह कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है बाहर से आया है यह सरासर गलत और निराधार है. इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है. उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश है. यह देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही यह देश महमूद का भी है. न तो महमूद उनसे एक इंच आगे हैं और न ही वे महमूद से एक इंच आगे हैं.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने ‘इस्लामोफोबिया’ में कथित वृद्धि पर शुक्रवार को चिंता जाहिर करते हुए मांग की कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए. जमीयत का महाधिवेशन उसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में रामलीला मैदान में शुरू हुआ. महाधिवेशन का पूर्ण सत्र रविवार को आयोजित होगा. संगठन ने देश में नफरती अभियान और ‘इस्लामोफोबिया’ में कथित बढ़ोतरी समेत कई प्रस्तावों को पारित किया. जमीयत ने आरोप लगाया, “देश में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. सबसे दुखद बात यह है कि यह सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है लेकिन वह खामोश है.