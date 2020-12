Indian Navy ‘s seniormost submariner Vice Admiral Srikant passed away due to COVID19 NEWS: भारतीय नौसेना (Indian Navy) के नौसेना के वरिष्ठतम (seniormost) पनडुब्बी (seniormost submarine) वाइस एडमिरल (Vice Admiral) श्रीकांत का निधन सोमवार रात को कोरोना (COVID-19) वायरस संक्रमण के चलते हो गया है. Also Read - दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की दूसरी लहर शुरू, स्कूली छात्रों पर लगा महामारी फैलाने का आरोप

भारतीय नौसेना के अधिकारी (Indian Navy officials) ने बताया कि दिल्‍ली बीती रात को नौसेना के वरिष्ठतम (seniormost) पनडुब्बी (seniormost submarine) वाइस एडमिरल (Vice Admiral) श्रीकांत का निधन सोमवार रात को कोरोना (COVID-19) वायरस संक्रमण के चलते हो गया है. वह प्रोजेक्‍ट सीबर्ड (Project Seabird) के डायरेक्‍टर जनरल थे और इससे पहले वह एनडीसी के महानिरीक्षक परमाणु सुरक्षा और एनडीसी के कमांडेंट (Inspector General Nuclear Safety & Commandant of NDC) थे. Also Read - बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी कोरोना वायरस से संक्रमित, 'हम' की आगामी बैठक स्थगित

Navy’s seniormost submariner Vice Admiral Srikant passed away due to COVID19 related complications in Delhi last night. He was Director-General of Project Seabird & had earlier held appointments of Inspector General Nuclear Safety & Commandant of NDC: Indian Navy officials pic.twitter.com/L18athKWYv Also Read - IIT-मद्रास में कोरोना का कहर, 71 छात्र हुए संक्रमित, सबकुछ हुआ बंद

— ANI (@ANI) December 15, 2020