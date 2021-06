Indian Railways: कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में रद्द की कई ट्रेनों को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है. धीरे-धीरे सभी रद ट्रेनें पर पटरी पर पहले की तरह ही दौड़ने लगी हैं. इसके बाद अब रेलवे ने लोगों को सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया है. इस क्रम में सबसे पहले नॉदर्न रेलवे ने दिल्ली डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है. इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्टेशन पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है. अब देश के बाकी रेलवे स्टेशनों में भी चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी. Also Read - Covaxine Or Covishield: कोरोना को हराने में कोवैक्सीन से बेहतर है कोविशील्ड, क्या अंतर है दोनों में, जानिए

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कहा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बहाल करने का फैसला किया गया है. फिलहाल दिल्ली डिवीजन के 8 स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर लोग प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकेंगे. इसके अलावे अन्य स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या और जरूरत को ध्यान में रखकर प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराने का फैसला किया जाएगा.

It has been decided to re-start the sale of platform tickets at eight major stations of Delhi Division. The rates of the platform ticket have been increased to Rs 30 per platform ticket in order to prevent unnecessary crowding at the station: Northern Railways

