नई दिल्ली : यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Hike) और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) के घर पर प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हरदीप पुरी के घर पर खाली सिलेंडर और गोबर के उपले लेकर पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में गैस सिलेंडर (Gas Cylender) के आकार के प्लाकार्ड भी लिए थे, जिन पर कई तरह के स्लोगन लिखे थे. उधर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी ईंधन (LPG Price Hike) के बढ़े दामों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला.Also Read - पार्टी नेताओं को राहुल गांधी की सख्त हिदायत, शिकायत लेकर मीडिया में गए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे

भारतीय युवा काग्रेस कार्यकर्ता केंद्रीय मंद्री हरदीप सिंह पुरी के घर पर सिंलेंडर के आकार के प्लाकार्ड लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे. उन्होंने इन प्लाकार्ड पर कई तरह के स्लोगन भी लिखे थे, जिनमें से एक कुछ इस प्रकार था – ‘जनता क्यों चिल्लाई है, कमरतोड़ महंगाई है.’ यही नहीं इसके नीचे गैस सिलेंडर हुआ 1000 रुपये भी लिखा था. Also Read - 'साहब कांग्रेस में आइए आपका स्वागत है', आजम खान को लेकर कांग्रेस नेता ने जारी किया पोस्टर

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई कीमत पर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. टीएमसी सांसद सुखेंदू सेखर राय ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से तेल और एलपीजी के दाम बढ़ा रही है, वह आम जनता के लिए बड़ी समस्या बन गया है. इससे हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे. हम दामों में इस बढ़ोतरी की आलोचना करते हैं. हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है. अन्य पार्टियों को भी हमारे साथ आना चाहिए.

