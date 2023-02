इंफोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा, दिल्ली में सर्वाधिक अनुशासनहीनता

इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली आना उन्हें सुविधाजनक नहीं लगता, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है जहां पर अनुशासनहीनता सबसे ज्यादा है

इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया.( Photo: AIMA)

नई दिल्ली: इंफोसिस के संस्थापक (Infosys founder) एन.आर. नारायण मूर्ति (N.R. Narayana Murthy) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली आना उन्हें सुविधाजनक नहीं लगता, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है जहां पर अनुशासनहीनता सबसे ज्यादा (Delhi is the city where indiscipline is maximum) है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन (violation of traffic rules in Delhi) का उदाहरण दिया.

इंफोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं. कल मैं हवाई अड्डे से आ रहा था, लाल बत्ती पर इतनी सारी कारें, बाइक और स्कूटर बिना कोई परवाह किए यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे थे. मूर्ति ने कहा, हम आगे बढ़ने के लिए अगर एक या दो मिनट का इंतजार तक नहीं कर सकते तो बताईये क्या ये लोग पैसा सामने होने पर रुकेंगे? बिलकुल नहीं. उन्होंने कॉरपोरेट जगत में सही मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया.

इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) के स्थापना दिवस पर कहा कि जनता को सामुदायिक संपत्ति का उपयोग निजी संपत्ति से भी बेहतर ढंग से करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक शासन में झूठ, फरेब से बचा जा सकेगा.

मूर्ति ने कॉर्पोरेट जगत में सही मूल्य के निर्माण पर जोर देते हुए कहा, “हमें अपने बच्चों को इन चीजों को छोटे क्षेत्रों में प्रदर्शित करना सिखाना शुरू करना चाहिए, उन क्षेत्रों में जहां छोटे रिटर्न हैं, सही रास्ते पर चलने की आदत डालने के लिए … फिर आप धीरे-धीरे प्रलोभन का विरोध करने की दिशा में सुधार करेंगे, जहां बड़े रिटर्न हैं. ”

इंफोसिस के संस्थापक ने कहा कि उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस का पहला पाठ अपने शिक्षक से सीखा. मूर्ति ने कहा, “आपको सामुदायिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति से बेहतर मानना चाहिए. सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में बेईमानी के सभी मुद्दे आते हैं, क्योंकि वे इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं.”

यह पूछे जाने पर कि उन्हें किस तरह के व्यक्तित्व के लिए जाना जाना चाहिए, मूर्ति ने कहा कि वह भारतीय बोलचाल में एक अच्छे व्यक्ति के बजाय एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना पसंद करेंगे. “मैं भारतीय बोलचाल में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं जाना चाहता. भारत में, यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब यह है कि भले ही कोई चोरी कर रहा हो, आप शांत रहें और मुस्कुराएं. अगर यह उचित नहीं है. हालांकि, मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में जाना जाना चाहता हूं.

लेन-देन में निष्पक्षता के बारे में अच्छी बात यह है मूर्ति ने कहा कि वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके कृत्य से नफरत करते हैं.

इंफोसिस के संस्थापक ने कहा, “मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं क्योंकि यहां एक ऐसा शख्स है, जिसने निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश की.” चैटजीपीटी जैसे उपकरणों के साथ प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में बात करते हुए, मूर्ति ने कहा कि विज्ञान प्रकृति को प्रकट करने के बारे में है जबकि प्रौद्योगिकी मनुष्य के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने, उत्पादकता में सुधार करने, लागत कम करने, समस्याओं को हल करने आदि के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है.

इंफोसिस के संस्थापक ने कहा, कृत्रिम मेधा (एआई) ने सहायक प्रौद्योगिकियों की भूमिका में आकर हमारे जीवन को आसान बनाया है. मेरे खयाल से यह मानना गलत है कि कृत्रिम मेधा इंसानों की जगह ले सकती है, इंसान ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क की ताकत है. हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर बच्चे के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता, कई बार इस बारे में प्रयोग हो भी चुके हैं. (भाषा)

