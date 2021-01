Delhi, Red Fort, farmers violence,farmers protest, kisan andolan: दिल्‍ली में कल मंगलवार को कई स्थानों पर पुलिस और ट्रैक्‍टर रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़पों में 300 से ज्‍यादा पुलिस जवान घायल हो गए. इन हमलों में घायल कुछ पुलिस अधिकारी और कर्ममचारी ने अपनी आपबीती बताई है. Also Read - राकेश टिकैत सहित 6 किसान नेताओं के खिलाफ FIR, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा- ये बड़ी साजिश है

दिल्‍ली के वजीराबाद एसएचओ पीसी यादव ने बताया, " हम लाल किले में तैनात थे जब कई लोग वहां घुस गए. हमने उन्हें किले के प्राचीर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे आक्रामक हो गए …. हम किसानों के खिलाफ बल का उपयोग नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने यथासंभव संयम बरता…

वहीं, नॉर्थ दिल्‍ली के डीसीपी के ऑपरेटर संदीप ने बताया, " कई हिंसक लोग अचानक लाल किला पहुंच गए. नशे में धुत किसान या वे जो भी थे, उन पर अचानक तलवार, लाठी और अन्य हथियारों से हमला किया. स्थिति बिगड़ रही थी और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था.

Many violent people reached Red Fort suddenly. Drunken farmers or whoever they were, attacked us suddenly with swords, lathis, and other weapons. The situation was worsening and it was too difficult for us to control the violent crowd: Sandeep, Operator of DCP North, Delhi pic.twitter.com/UKVkcKi0QI

