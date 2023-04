IPL Matche के फेक टिकट बेचने वाले रैकेट का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, मुंबई के 5 लोग अरेस्ट

दिल्ली: दिल्ली पुलिस (DelhiPolice) ने आज बुधवार को आईपीएल मैचों (IPL matches) के नकली टिकट छापने (print fake tickets) वाले एक रैकेट (racket) का भंडाफोड़ किया और तीन नाबालिगों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

#WATCH | Delhi: Central District Police busted a racket that used to print fake tickets for IPL matches and apprehended five people, including three minors. They are all residents of Mumbai and used to visit cities that host IPL matches to sell fake tickets at prices twice or… pic.twitter.com/2LTLRl3wTC — ANI (@ANI) April 12, 2023