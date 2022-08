Delhi Crime News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी संगठन ISIS का संदिग्ध सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने NIA को 16 अगस्त तक मोहसिन अहमद की रिमांड दी है. एनआईए ने कोर्ट से मोहसिन अहमद की 6 दिन की रिमांड की मांग की थी. इससे पहले मोहसिन अहमद को दिल्ली के बाटला हाउस की जापानी गली से गिरफ्तार किया गया था. मोहसिन अहमद पर आरोप है कि वह ISIS का सक्रिय सदस्य है. वह भारत में ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था.Also Read - Batla House News: ISIS के आतंकी को मिला ‘AAP Mla’ का साथ, RSS-BJP पर लगाया मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप | Watch Video

एनआईए की जांच में सामने आया है कि मोहसिन अहमद ISIS से प्रभावित लोगों से (भारतीय और विदेशी )पैसे इकट्ठा कर क्रिप्टो करेंसी के जरिये सीरिया भेजता था.जिसका इस्तेमाल ISIS करता था. इसके मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक साहित्य और वीडियो मिले हैं. मोहसिन देश के कई हिस्सों में मौजूद ISIS के समर्थकों के संपर्क में था.

Delhi | NIA gets Mohsin Ahmed's remand till August 16. He was arrested by NIA, on Saturday (6th August) for alleged involvement in the collection of funds for ISIS from sympathisers in India as well as abroad and sending it to Syria and other places in form of cryptocurrency. https://t.co/eaDXhFiGFe

— ANI (@ANI) August 8, 2022