दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर के बाद ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया. आतंकी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है. गिरफ्तार आतंकी को 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली-नोएडा सहित यूपी के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. Also Read - Delhi: बड़े हमले की साजिश हुई नाकाम, धौला कुआं रिंग रोड के पास विस्फोटक के साथ ISIS आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की उम्र 30 साल के आसपास होगी और वह ISIS का सदस्य है. पुलिस ने उसके पास से 30 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है.

पुलिस की तरफ से जारी अलर्ट के बाद बाद नोएडा में करीब 200 एंट्री प्वाइंट पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है. पुलिस उपायुक्त (प्रथम) राजेश एस ने बताया कि दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने एक मुठभेड़ के बाद ISIS के आतंकी मोहम्मद युसूफ को गिरफ्तार किया है.

Arrested ISIS operative was being handled by Islamic State in Khorasan Province (ISKP) commanders from Afghanistan & was planning terror acts in India. He was also in touch with IS entities of Kashmir. He is being taken to his native place, Balarampur in UP, for probe: Sources https://t.co/yYE5I4Pn3d

— ANI (@ANI) August 22, 2020