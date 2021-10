नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस (Bollywood Actress) जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को प्रवर्तन निदेशालय 200 करोड़ रुपए से अधिक के धनशोधन (PMLA) के मामले में गवाह के तौर पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है. यह जानकारी उनके प्रवक्ता ने शनिवार को दी. जांच ईडी के समक्ष अभिनेत्री के पेश होने के दो दिनों बाद यह बयान आया है. उससे पहले वह कम से कम तीन मौकों पर ईडी (ED) के समन के बावजूद पेश नहीं हुईं.Also Read - दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाए सवाल, कहा- शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए आर्यन को प्रताड़ित किया जा रहा

Jacqueline Fernandez (in file photo) is being called to testify as a witness by the ED. She has duly recorded her statements & in future will also be completely co-operating in investigations: Jacqueline Fernandez’s spokesperson in a statement pic.twitter.com/t7NkGzr56t

— ANI (@ANI) October 23, 2021