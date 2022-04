नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के दो शीर्ष अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.Also Read - दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा पर पथराव, आगजनी, पुलिस बल तैनात, स्थिति नियंत्रण में

दिल्ली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है. सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पुलिस आयुक्त और विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) से बात की तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. Also Read - अदालत ने CBI से कहा- आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट नोटिस वापस लें, माफी मांगने की जरूरत नहीं

Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Commissioner of Police and Special Commissioner of Police (Law and Order) over the Jahangirpuri incident and asked them to maintain law and order: Official Sources

