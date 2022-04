दिल्‍ली : दिल्‍ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती के दिन निकाले गए धार्मिक जुलूस पर पथराव, तोड़फोड़, गोलीबारी, आगजनी की हिंसक घटनाओं के बाद अब एमसीडी जहांगीरपुरी क्षेत्र में 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हाटाने का अभियान चलाएगी. इस अभियान में अवैध निर्माण पर बुल्‍डोजर चलेगा. इस कार्रवाई के लिए एमसीडी ने दिल्‍ली पुलिस से इस दौरान 400 पुलिस जवानों को कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए तैनात करने को कहा है.Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा: दंगाइयों के खिलाफ बड़ा एक्‍शन, 5 आरोपियों पर लगाया गया NSA

Delhi | Encroachment drive will be done on illegal construction in the Jahangirpuri area on April 20th and 21st. MCD has asked for 400 personnel from Delhi Police to handle law and order during this period. pic.twitter.com/LcZbeJDcvI

