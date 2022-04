Jahangirpuri Voilence Case, NSA, Delhi Voilence, Delhi Police: दिल्‍ली पुलिस ने आज शनिवार को जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Voilence) के 9 आरोपियों आरोपियों को दिल्‍ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया. इस पर कोर्ट ने एनएसए (NSA) लगाए गए 4 आयोपियों अंसार, सोनू, सलीम, दिलशाद और अहीर को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि 9 में से पांच अन्‍य आरोपियों को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दिल्‍ली पुलिस ने आज कुल 9 आरोपियों कोर्ट में पेश किया.Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्‍ली अब अमन की राह पर, सद्भावना बैठक में हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश

Jahangirpuri voilence case | Rohini Court sends NSA slapped accused Ansar, Sonu, Salim, Dilshad, and Ahir to 8 days of police custody. Four other accused were sent to judicial custody for 14 days. A total of 9 accused were produced in the court today.

