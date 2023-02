Jal Board Update: दिल्लीवासियों के लिए जरूरी खबर, इन इलाकों में दो दिनों तक पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित; देखें LIST

Delhi Jal Board Update: दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए काम की खबर है. दिल्ली के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक पानी की आपूर्ति ठप रहने वाली है. इसलिए आप पानी को बर्तन, बोतल या फिर बाल्टी में स्टोर करके रख लें, जिससे आने वाले 14-15 फरवरी को आपको दिक्कत महसूस न हो. दिल्ली जल बोर्ड (DJB Update) के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, भूमिगत जलाशय और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन को फ्लश करने के वार्षिक कार्यक्रम के कारण दो दिनों तक कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

Due to annual program for flushing of Underground Reservoir and Booster Pumping Station, water supply will be affected on 14.02.2023 and 15.02.2023 in the following areas.#DJBWaterAlert #DJB4U #DJBMissionMode pic.twitter.com/8krmhx6APU — Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) February 13, 2023