Delhi Hindi News: तिहाड़ जेल की सेल नंबर में सात में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जेल प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यासीन मलिक भूख हड़ताल पर है और इसकी वजह से उसके ब्लड सर्कुलेशन में अस्थिरता आ गई. बाद में डॉक्टरी सलाह पर उसे मंगलवार शाम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.Also Read - तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक भूख हड़ताल पर बैठा, कहा- मेरे मामले की सही जांच नहीं हो रही

प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया यासीन मलिक 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर है. उसका आरोप है कि उससे जुड़े मामले की जांच ठीक से नहीं की जा रही है. जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यासीन मलिक ने शुक्रवार को खाने से इनकार कर दिया और बेमियादी भूख हड़ताल पर चला गया. शुरुआत में जेल अधिकारियों ने उससे मुलाकात की और भूख हड़ताल जारी ना रखने की अपील की, मगर उसने इनकार कर दिया. बाद में डॉक्टरों ने जांच में उसके ब्लड प्रेशर में अस्थिरता देखी और फिर इलाज के लिए आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. Also Read - रुबैया सईद ने यासीन मलिक समेत 4 लोगों को पहचाना, 1989 में हुआ महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण

मलिक को साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था और 25 मई को एनआईए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मालूम हो कि जेल में विशेष रूप से मलिक को केवल बाहरी दुनिया से अलग नहीं किया गया है, उसे वहां के लगभग 13,000 कैदियों से दूर जेल के अंदर भी अकेला रखा गया है. Also Read - जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में ढील, किश्तवाड़ में पूरी तरह हटाया गया कर्फ्यू; जानें सभी अपडेट्स

Yasin Malik (chief of the banned Jammu & Kashmir Liberation Front) lodged in Delhi's Tihar Jail admitted to RML Hospital due to fluctuation in his blood pressure: Prison officials

