कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद संभालेंगे सिसोदिया-सत्येंद्र जैन के विभाग, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

मनीष सिसोदिया (Manish Siodia) और सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे के बाद केजरीवाल सरकार ने मनीष सिसोदिया-सत्येंद्र जैन के विभागों का भी बंटवारा कर दिया. सिसोदिया के विभाग का जिम्मा अब अतिरिक्त प्रभार के रूप में कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) और राजकुमार आनंद (Raaj Kumar Anand) संभालेंगे. मालूम हो कि मनीष सिसोदिया ही फिलहाल सत्येंद्र जैन के विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे.

Delhi | While, minister Raaj Kumar Annad has been given Education, Land & Building, Vigilance, Services, Tourism, Art Culture & Language, Labour, Employment, Health and Industries portfolios. — ANI (@ANI) February 28, 2023