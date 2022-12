केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, दिल्ली के इन अस्पतालों में मुफ्त होंगे 450 तरह के मेडिकल टेस्ट, देखें पूरी लिस्ट

Arvind Kejriwal : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्लीवालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केजरीवाल सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है. इस सुविधा का लाभ लोगों को नए साल यानी 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से उन लोगों को मदद मिलेगी जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्च उठाने में असमर्थ हैं.

दिल्ली सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. संबंधित अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 212 तरह के मेडिटल टेस्ट फ्री में कराए जा रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली से सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में 238 और जांच नि:शुल्क करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का मिशन है कि सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा प्रदान किया जाए.