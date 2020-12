Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Singhu Border: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कल यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया. किसानों के इस भारत बंद का विभिन्न राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है. Also Read - Bharat Bandh On 8 December 2020: दिल्ली में बढ़ेगी परेशानी, ट्रैक्सी यूनियनों ने दिया समर्थन

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सिंघू बोर्डर का दौरा करेंगे. यहीं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं. वे पिछले 12 दिनों से यहां धरने पर बैठे हैं. केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के अन्य मंभी भी सिंघू बॉर्डर जा सकते हैं.

Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Singhu Border (Haryana-Delhi border) today where farmers' protest, against Centre's #FarmLaws, entered 12th day.

Other ministers of Delhi Govt to also accompany the CM. They'll inspect arrangements made by the UT Govt for farmers at the spot.

