नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्‍त रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा (Captain Satish Sharma) का शुक्रवार को दिल्‍ली (DELHI) अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनका बुधवार को गोवा में निधन हो गया था. वह 73 साल के थे. उनकी अर्थी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कंधा दिया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन शर्मा पिछले कुछ समय से बीमार थे. वह कैंसर से पीड़ित थे. उनका अंतिम संस्कार यहां लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में हुआ. Also Read - Mohali Nagar Nigam Chunav Result: मोहाली नगर निगम चुनाव में जीती कांग्रेस, पूरे प्रदेश से भाजपा का सफाया

इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा , प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. राहुल गांधी ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया. Also Read - कर्नाटक में भाजपा को झटका! पार्टी सांसद के विधायक बेटे कांग्रेस में होंगे शामिल

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi gives shoulder to the mortal remains of party leader Captain Satish Sharma who passed away on February 17 pic.twitter.com/BhM4zMjGAz

— ANI (@ANI) February 19, 2021