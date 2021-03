LIVE MCD By-Election Result 2021: दिल्ली के पांच नगर निगम वार्ड के उपचुनाव (MCD By-Election) के परिणाम आज आनेवाले हैं, जिसके लिए मतगणना आज सुबह से शुरू हो चुकी है. इस चुनाव के लिए 28 फरवरी को वोट डाले गए थे. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस (Congress) के बीच है. Also Read - गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्‍मीदवार को मिली जीत पर जश्न, भीड़ ने घर में घुसकर दलित की हत्या की

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) के तहत दो वार्ड और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के तीन वार्ड के लिए उपचुनाव हुए हैं. दिल्ली के शालीमार बाग (उत्तर), रोहिणी-सी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर वार्ड में वोट डाले गए थे, जिसके लिए 26 उम्मीदवार मैदान में हैं.

Counting of votes for MCD by-poll in 5 wards underway

As per initial trends, Aam Aadmi Party leading in Ward No 32N, (Rohini-C), Ward No 02-E (Trilokpuri), Ward No 08-E (Kalyanpuri) & Ward No 62N, (Shalimar Bagh North). While, Congress is leading in Ward No 41-E (Chauhan Bangar)

