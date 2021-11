LK Advani birthday News: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री और देश के सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी (veteran BJP leader LK Advani) के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं (LK Advani birthday) दीं. इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने देश और पार्टी के विकास में उनके योगदान की सराहना की. आडवाणी आज 94 वर्ष के हो गए.Also Read - Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, दिया ये सुझाव

प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (Vice President M Venkaiah Naidu) , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah), भाजपा अध्यक्ष (BJP national president) जे पी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष सहित कई नेता आडवाणी के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई (wish to LK Advani on his birthday) दी. Also Read - Padma Shri Award 2020: राष्ट्रपति ने पद्म अवॉर्ड विजेताओं को किया सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

प्रधानमंत्री हर साल आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर जाते हैं. उन्होंने पुष्पगुच्छ सौंपकर आडवाणी को बधाई दी और फिर उनका हाथ थामकर उन्हें घर के अंदर ले गए. सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर कुछ देर बातचीत की. आडवाणी के परिवार के सदस्य भी इस दौरान वहां मौजूद थे. Also Read - यूपी के सीएम योगी का बड़ा फैसला-गेहूं-चावल,1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, चीनी-नमक, सब चार महीने तक फ्री मिलेगा!

इससे पहले, मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ”सम्मानीय आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं. लोगों को सशक्त करने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, देश इसके लिए उनका ऋणी रहेगा. विद्वता व बुद्धिमत्ता के लिए भी उनका हर ओर सम्मान किया जाता है.

राजनाथ सिंह ने आडवाणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ”वह भारत के उन सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी विद्वता, दूरदर्शिता, बौद्धिक क्षमता और राजनय का लोहा सभी मानते हैं. ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे एवं दीर्घायु करे.”

जेपी नड्डा ने कहा, ”भाजपा को जन-जन तक पहुंचाने और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. आडवाणी जी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत हैं. मैं ईश्वर से आपकी दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं.”

शाह ने एक ट्वीट में कहा, ”अपने सतत संघर्ष से भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाकर संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अपना अहम योगदान देने वाले हम सभी के श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं.”

आडवाणी का जन्म सिंध प्रांत (अब पाकिस्तान) के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे.

राष्ट्रीय क्षितिज पर बीजेपी के उभार का सबसे बड़ा श्रेय आडवाणी को ही दिया जाता है. उन्होंने 80 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए यात्रा निकाली थी और इसके बाद देश भर में भाजपा का जनाधार बढ़ता चला गया. (इनपुट-भाषा)