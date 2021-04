Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू हो गया है. दिल्ली में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किये जा रहे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल (Arvind Kejriwal) दोपहर 12 बजे एक बैठक करेंगे. Also Read - Coronavirus Updates: सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेंगे जज

बैठक में केजरीवाल की तरफ से कुछ और पाबंदियों की घोषणा की जा सकती है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं हालांकि एक दिन पहले उन्होंने संकेत दिये हैं कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन (Delhi Lockdown News) लागू किया जा सकता है.

Amid rising #COVID19 cases, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal (in file pic) will hold a meeting today at 12 noon

10,774 new cases and 48 deaths were reported in the national capital in the last 24 hours; case tally at 7,25,197

