Complete List Of New Restrictions In Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियों का ऐलान किया गया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल 'Yellow Alert' जारी किया है. दिल्ली में 'Yellow Alert' तब जारी किया जाता है जब कोरोना संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 फीसदी से अधिक रहती है. येलो अलर्ट के दौरान नाइट कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर जरूरी सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि जुलाई में हमने 'GRAP' बनाया था, ताकि साइंटिफिक तरीके से पाबंदियां लगाई जा सके. केजरीवाल सरकार ने हालांकि अब तक येलो अलर्ट की विस्तृत गाइडलाइंस जारी नहीं की है, लेकिन इस दौरान जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वह नीचे दिये जा रहे हैं.

दिल्ली में ‘Yellow Alert’ लागू होता है तब…