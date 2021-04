Lockdown in Delhi Migrant workers दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की घोषणा (Lockdown in Delhi) के साथ ही एक बार फिर से प्रवासी मजदूर (Migrant workers) अपने-अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं. सोमवार को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल (Anand Vihar Terminal) पर प्रवासी कामगारों की लंबी कतार देखने को मिली. गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज रात यानी सोमवार 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद से प्रवासी कामगार अपने-अपने घरों को लौटने लगे हैं. हालांकि अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी कामगारों से अपील भी की थी कि वे दिल्ली में ही रुकें लेकिन उनकी अपील का असर देखने को नहीं मिला. Also Read - Lockdown News: क्या संपूर्ण लॉकडाउन पर होगा मंथन? देश के शीर्ष डॉक्टरों संग PM मोदी की बैठक आज

सोमवार को प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए आनंद विहार टर्मिनल पर इकट्ठा होते हुए देखा गया. नेपाल के मूल निवासी नवीन ने कहा, "मैं दिल्ली में नौकरी करता हूं और फिर से काम शुरू होना बाकी है, इसलिए अब घर वापस जाना ही बेहतर है." इससे पहले केजरीवाल ने प्रवासी कामगारों से अपील की कि वह दिल्ली छोड़कर बाहर न जाएं. उन्होंने कहा कि यह 'छोटा लॉकडाउन है, घबराए नहीं. मज़दूर भाई-बहन लौटकर न जाएं. केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है.' मैं हूं ना, मुझपर भरोसा रखिये. दिल्ली सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी.

डीडीएमए द्वारा जारी ताजा आदेशानुसार, "दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबर 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक रहेगी. यदि कोई व्यक्ति डीडीएमए के निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."