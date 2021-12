Lockdown In Delhi? कोविड के नए वैरिएंट ओमीक्रोन से प्रभावित देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है. दिल्ली आनेवाले यात्रियों को लेकर सरकार अलर्ट है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अभी तक कुल 27 लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 17 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें से अभी तक एक ही व्यक्ति में ओमीक्रोन की पुष्टि हुई है. बाकी लोगों की जांच की जा रही है. अस्पताल में भर्ती कई लोग ऐसे भी हैं, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं हैं, फिर भी उनकी जांच की जा रही है. हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.Also Read - दिल्ली में मिला 'Omicron' संक्रमित मरीज तो सीएम केजरीवाल ने की अपील, कहा-घबराने की जरूरत नहीं लेकिन...

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ते ही दिल्ली सरकार अपना ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ फॉलो करेगी. उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है. लेकिन जब संक्रमण दर 0.5 फीसदी यानी जिस दिन 1 हजार में से 5 लोग पॉजिटिव आना शुरू होंगे, उस दिन लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हो जाएगा. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा- पंजाब के CM मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा रंग काला, लेकिन नीयत साफ है

The first case of the Omicron variant has been found in Delhi. The patient is being treated at LNJP hospital. The people of Delhi must get fully vaccinated, wear a mask and maintain social distancing.

Delhi govt. is fully prepared to tackle the spread of the new variant. pic.twitter.com/WBiAh6Komv

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) December 6, 2021