Lockdown In Delhi Update: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला सुनाया है. केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 24-25% की सकारात्मकता दर के साथ लगभग 22,000 COVID के नए मामले मिल रहे हैं लेकिन.. चिंता न करें, हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे… DDMA की बैठक में हमने केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिबंधों के लिए पूरे NCR को कवर करने का अनुरोध किया था. उन्होंने हमें उसी पर आश्वासन दिया है और हम तमाम स्थितियों को देखते हुए लोगों की परेशानियों को मद्देनजर अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे.Also Read - DDMA revised guideline: DDMA ने अपनी गाइडलाइन में किया बदलाव, दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों को ऑफिस बंद करने के निर्देश

About 22,000 COVID cases with a positivity rate of 24-25% in the last few days…Don’t worry, we will not impose lockdown…At the DDMA meet we requested Central govt officials to cover the entire NCR for restrictions, they assured us on the same: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/FlXDAOx05O

— ANI (@ANI) January 11, 2022