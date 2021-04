Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से बेहाल है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है. बैठक के बाद शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जरूरी सूचनाएं देंगे. आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इसकी जानकारी दी है. Also Read - Lockdown in Maharashtra: महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? आज रात उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित

मालूम हो कि शाम चार बजे होने आपात बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं. इनमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जैसे कुछ कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है. Also Read - CBSE Board Exam 2021: CBSE का फैसला, इन छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलेगा एक और मौका, जानें डिटेल

बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 2,790 नए मामले सामने आए. यह आंकड़ा बीते लगभग चार महीने में एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं. दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना से 9 लोगों की जान भी चली गई. इसके साथ-साथ इस दौरान 1,121 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देने में भी सफल हुए हैं और यह आंकड़ा बढ़कर 6,43,686 पहुंच गया है.

Delhi reports 2,790 fresh COVID-19 cases (out of 78,073 tests), 1,121 recoveries, and 9 deaths in the last 24 hours

Total recoveries: 6,43,686

Active cases: 10,498

Death toll: 11,036 pic.twitter.com/KLT9zPzHK5

