Delhi Lockdown Update: कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से भी कई तरह की पाबंदियों (New Year Restrictions) का ऐलान किया जा रहा है. इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई पाबंदियों का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने क्रिसमस और नए साल (New Year Restriction) के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी जमावड़े पर रोक लगा दी है. DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाबत आदेश जारी किया हैAlso Read - Delhi Omicron Update: दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज की कहानी, ठीक होने के बाद बताया कब क्या हुआ उसके साथ

DDMA की तरफ से जारी आदेश के अनुसार दिल्ली में किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन से भी रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों/ कार्यस्थलों पर ‘No Mask, No Entry’ लागू करने के लिए कहा गया. मालूम हो कि दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है. वहीं, देश में यह आंकड़ा 213 तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 65 मामले हैं और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है. Also Read - Omicron In India: केंद्र ने राज्यों को भेजा सुझाव, वार रूम्स को करें सक्रिय, जरूरत पड़ने पर लगाएं नाइट कर्फ्यू; जानें- 10 बड़ी बातें

Delhi Disaster Management Authority in view of rising COVID cases and variant of concern-Omicron, instructs DMs to take all required measures in their respective jurisdictions to control the spread. No mask/No entry should be strictly ensured at shops/workplaces pic.twitter.com/LyHgcM3cv5

— ANI (@ANI) December 22, 2021