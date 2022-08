Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डरावनी रफ्तार (Delhi Covid Update) पकड़ ली है. कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद राजधानी में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य (Face Mask Mandatory) कर दिया गया है. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले को (Mask Returns in Delhi) पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इन सबके बीच दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 2,700 से ज्यादा मामले सामने आए.Also Read - Noida में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, सतर्क हुआ स्वास्थ्य विभाग

COVID-19 | Delhi reports 2,726 new cases and 06 deaths in the past 24 hours. Positivity Rate at 14.38%

Active cases at 8,840 pic.twitter.com/uTzNcQ9kDU

— ANI (@ANI) August 11, 2022