Omicron in India: कोरोना (Corona) का ओमिक्रोन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के सभी राज्यों में फैल चुका है. लेकिन अभी तक इस वायरस का भारत में एक भी मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों दक्षिण अफ्रीका से कई लोग भारत लौटे हैं और ICMR में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख (Head of Epidemiology) डॉ. समीरन पांडा (Dr. Samiran Panda) का कहना है कि यह सच है कि अभी तक Omicron स्ट्रेन का कोई भी मामला भारत में सामने (Omicron in India) नहीं आया है, लेकिन संभव है कि यह भारत में प्रवेश कर चुका हो. केंद्र और सभी राज्य सरकारें ओमिक्रोन को लेकर हाई अलर्ट पर हैं. इस बीच दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने यहां के लोकनायक अस्पताल (इर्विन हॉस्पिटल) को ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमितों के लिए रिजर्व कर दिया है. यानी अगर दिल्ली में ओमिक्रोन वेरिएंट का कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसका इलाज लोकनायक अस्पताल में ही होगा.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से भारत लौटने वाले तीन लोग चंडीगढ़ (Chandigarh) में कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए हैं. इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से ही लौटने वाले 2 लोग बेंगलुरू (Bengaluru) में भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं. हालांकि, इनमें से किसी में भी अभी तक ओमिक्रोन स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है. इन मामलों को जांच चल रही है.

इस बीच तमाम राज्य सरकारों ने अपनी सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. सड़क या हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की गहन जांच हो रही है. बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर रिपोर्ट के किसी को भी राज्य की सीमाओं में घुसने नहीं दिया जा रहा है.

(इनपुट – एएनआई)