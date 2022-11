Delhi Shraddha Murder Case: दिल्ली में दिल दहलाने वाली खूनी प्रेम कहानी, जिसमें पहले प्यार फिर शक, धोखा और फिर खौफनाक हत्या. इसे सुनकर हर कोई हैरत में है. इस केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है. आफताब ने श्रद्धा की हत्या और फिर हत्या के बाद सुबूतों को मिटाने की जिस तरह की पूरी प्लानिंग की थी वो हैरतअंगेज है. गला दबाकर हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के साथ ऐसा वीभत्स काम किया जो दिल दहलाने वाला है. कोर्ट ने उसे पांच दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है. इस केस की जांच जारी है.

श्रद्धा मर्डर केस में नए-नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो जानकारी सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है, जिसमें पता चला है कि श्रद्धा के मर्डर के कुछ दिनों बाद ही आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरी को अपने घर बुलाया और उसी कमरे में उसके साथ सेक्स किया, जिस कमरे में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स रखे थे. इस दौरान आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में रख दिए थे.