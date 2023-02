दिल्ली के शकरपुर इलाके में शख्स ने की पत्नी व बेटे की हत्या, चाकू से किए कई वार; आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे को चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पत्नी और बेटे की हत्या अवैध संबंधों के शक में की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम बृजेश है. वह अपनी पत्नी पर शक करता था. इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. वारदात से पहले भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था.

Delhi | A person namely Brijesh stabbed his wife and son to death in Shakurpur area of North West Delhi. After the incident, the accused confessed to his crime, after which he was arrested. He killed his wife on the suspicion of an illicit relationship: Delhi Police — ANI (@ANI) February 18, 2023